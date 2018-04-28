Luch Vladivostok - Kuban Krasnodar maç önü

Rusya FNL maçında Luch Vladivostok ile Kuban Krasnodar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 11:00. Luch Vladivostok 35 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Kuban Krasnodar 46 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Luch Vladivostok, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kuban Krasnodar, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 238. İddaa'da Luch Vladivostok kazanır 1.35, berabere biter 3.50, Kuban Krasnodar kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Luch Vladivostok önceki hafta Tyumen mücadelesinde 1-3 yenildi.

Kuban Krasnodar ise SKA Energiya karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Luch Vladivostok, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Kuban Krasnodar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Kuban Krasnodar, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.