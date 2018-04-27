Luch Vladivostok - Kuban Krasnodar maç önü

Luch Vladivostok ve Kuban Krasnodar, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 11:00. 35 puanlı Luch Vladivostok 16. sırada bulunuyor, Kuban Krasnodar 46 puana sahip ve 9. sırada. Luch Vladivostok son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kuban Krasnodar son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Luch Vladivostok galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Kuban Krasnodar galibiyet oranı 3.00.

Luch Vladivostok son haftadaki Tyumen müsabasında 1-3 yenildi.

Kuban Krasnodar ise SKA Energiya maçında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Luch Vladivostok, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Kuban Krasnodar, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kuban Krasnodar 22 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.