Lucia Javorcekova fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallıyor

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CNN Türk'ün haberine göre; dünyanın en güzel bisikletçisi kabul edilen Slovak Lucia Javorcekova, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün artırıyor. İşte Lucia Javorcekova'nın olay yaratan fotoğraflarından bazıları: