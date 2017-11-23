Ludogorets Başakşehir maçı canlı izle - Başakşehir Ludogorets maçı saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaşıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
C Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Medipol Başakşehir, Ludogorets'i deplasmanda mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayan Ludogorets ise yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.
Gruptaki diğer maçta ise Sporting Braga ile Hoffenheim karşılaşıyor.
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LUDOGORETS - BAŞAKŞEHİR
STAT: Ludogorets Stadı
HAKEM: Miroslav Zelinka
SAAT: 23.05
YAYIN: Tivibu Spor 2
LUDOGORETS: Renan, Cicinho, Natanael, Abel, Cosmin, Plastun, Goralski, Marcelinho, Wanderson, Lukoki, Misidjan
TEKNİK DİREKTÖR: Dimitar Dimitrov
BAŞAKŞEHİR: Mert, Attamah, Epureanu, Alparslan, Caiçara, Gökhan, Kerim, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda beşinci hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Ludogorets
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|3
|8
|2- Braga
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|7
|3- Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
|4- Başakşehir
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK
Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almıyor. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda son sırada yer alan Medipol Başakşehir, üst tura çıkma iddiasını sürdürmek için 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı Bulgaristan'ın Ludogorets takımını yenmek zorunda. Dört maç sonunda 2 puanı bulunan turuncu-lacivertlilerin, gruptan çıkma şansını sürdürmek için 8 puanı bulunan lider Ludogorets'i mağlup etmekten başka şansı yok. Deplasmandaki olası bir puan kaybı, Abdullah Avcı'nın ekibinin Avrupa kupalarına veda etmesi anlamı taşıyacak.
AVRUPA'DAKİ 15. MAÇ
Turuncu-lacivertliler, Ludogorets karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 15. kez sahada yer alacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 14 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliği bulunan Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 7 maçta, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında iç sahadaki maçta 2-0'lık skorla elde etti.
EN GOLCÜ İSİM VİSCA
İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 14 maçta fileleri 15 kez havalandırdı, kalesinde 23 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 5 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve ikişer kez fileleri havalandıran Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro takip ediyor. Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Adebayor, Napoleoni ve Doka imza attı.
AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR
Avrupa kupalarında ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. İstanbul ekibi, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in karşısına çıkan Medipol Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetti.
Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçti.
Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 yenilirken, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak elendi. İstanbul ekibi, play-off turunda elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, gruptaki ikinci karşılaşmasında, deplasmanda Braga'ya 2-1, üçüncü maçında ise Almanya'da Hoffenheim'a 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, gruptaki dördüncü maçında ise sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
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