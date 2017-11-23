Ludogorets - Medipol Başakşehir hangi kanalda? Başakşehir maçı CANLI hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'in konuğu olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçı izlemek isteyen vatandaşlar, "Ludogorets - Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve "Başakşehir maçı şifresiz canlı hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. Peki Ludogorets - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

LUDOGORETS - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, grup aşaması 5. maçında Bulgar ekibi Ludogorets'e konuk olacak. Gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isteyen temsilcimiz Başakşehir, Ludogorets'e karşı galibiyet alarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Başakşehir, galip geldiği takdirde gruptaki puanını 5'e yükseltecek ve aynı zamanda rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ludogorest Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle saat 23:05'te başlayacak. Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka düdük çalacak. Zelinka'nın yardımcılığını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Zorlu karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşma İstanbul'da 0-0 beraberlikle sonlanmıştı.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 4 maçta 8 puan toplayarak liderlik koltuğuna yerleşti.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 4 maçta 2 puan topladı ve son sırada yer alıyor.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 4 maçta da mağlubiyet almadı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamadı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Hoffenheim ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Braga ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Başakşehir, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Ludogorets, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Başakşehir'de en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Edin Visca, Stefano Napoleoni ve Emre Belözoğlu bulunuyor.

Ludogorets'te en golcü oyuncu konumunda attıkları ikişer golle Jody Lukoki ve Cosmin Moti yer alıyor.

SON MAÇ KADROLARI

Ludogorets: Renan, Cicinho, Georgi Terziev, Natanael Pimienta, Igor Plastun, Anicet Abel, Jacek Goralski, Marcelinho, Wanderson, Claudiu Keserü, Jody Lukoki

Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Edin Visca, Marcio Mossoro, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Emmanuel Adebayot, Eljero Elia

ÖNEMLİ İSİMLER KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.

Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.

KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'ı mağlup eden Başakşehir, Bulgaristan'a moraller yüksek olarak gidecek. Gruptan çıkma iddiasını devam ettirmek açısından çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan turuncu-lacivertliler, Ludogorest ile daha önce 1 kez karşılaştı. C Grubu ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.

Ludogorets - Medipol Başakşehir

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