Ludogorets - Başakşehir maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? CANLI hangi kanalda?

Avrupa Lig'i C Grubu 5. maçında Ludogorets Razgrad, evinde Medipol Başakşehir'i misafir edecek. Karşılaşmayı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler ise heyecanlı. İnternet üzerinde "Ludorogrets - Başakşehir hangi kanalda?" ve "Ludorogrets - Başakşehir şifresiz canlı hangi kanalda?" aramalarını yapan vatandaşlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 8 puanla lider durumda olan Ludorogrets, evinde 2 puanla son sırada yer alan Başakşehir'i konuk edecek. Dimitar Dimitrov yönetimindeki Razgard galibiyet alarak gruptan çıkmayı garantileyip, Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir ise son sıradan yükselmek için galip gelmek istiyor.
Ludogorets (Gradski Dianko Stefanov) Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Çek Cumhuriyeti asıllı Miroslav Zelinka düdük çalacak. Zelinka'nın yardımcılıklarını ise Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Türkiye saati ile 23:05'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Bu ligde Ludogorets Razgrad toplamda 4 maçtır kaybetmiyor.
Bu ligde Medipol Başakşehir toplamda 4 maçtır kazanamıyor.
Medipol Başakşehir'de, Ludogorets ile oynanacak maçta takımın önemli isimleri kadroda yer almayacak.
Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ve Mahmut Tekdemir'in yanı sıra Galatasaray maçı sonrasında hafif ağrıları bulunan Emmanuel Adebayor ve Gael Clichy, tedbir amaçlı olarak Bulgaristan'a götürülmedi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Mehmet Batdal, Tunay Torun ve Aurelien Chedjou da bu maçta görev alamayacak.
Ludogorets Razgrad: Jody Lukoki (2), Cosmin Moti (2) Svetoslav Dyakov (1)
Medipol Başakşehir: Edin Visca (1), Stefano Napoleoni (1), Emre Belözoğlu (1)
Ludogorets Razgrad: Jorge Broun, Igor Plastun, Cosmin Moti, Cicinho, Natanael Pimienta, Jacek Goralski, Marcelinho, Vura, Wanderson, Anicet Abel, Jody Lukoki
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Alexandru Epureanu, Junior Caiçara, Gael Clichy, Alparslan Erdem, İrfan Can Kahveci, Gökhan İnler, Tunay Torun, Kerim Frei, Mevlüt Erdinç, Stefano Napoleoni
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