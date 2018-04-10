Lufthansa iş bırakma eylemi nedeniyle 800 uçuşunu iptal etti

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Alman havayolu şirketi Lufthansa, havaalanı çalışanlarının daha fazla ücret talebiyle iş bırakma eylemine gidecek olması nedeniyle Salı günkü 800 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Grev nedeniyle 1600 uçuştan 800'ünü iptal etmek zorunda kaldık. Bunların 58'i uzun mesafe uçuşları" dendi.

Açıklamada uçuş iptallerinden yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceği kaydedildi.

İş bırakma eylemini, Lufthansa'nın kendi çalışanları değil, havaalanlarında çalışan kamu görevlileri gerçekleştiriyor.

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt havaalanının internet sitesinden rötarlara ve iptallere karşı uyarı yayımlandı.

Lufthansa, rötarlar ve iptaller nedeniyle havaalanlarında kuyruklar oluşmasını beklediklerini, bu yüzden uçuşu iptal edilmeyen yolcuların da havaalanına erken gitmesini tavsiye etti.

Air France'da da iş bırakma eylemi sürüyor

Çalışanlar Fransa'daki gibi daha fazla ücret talebiyle iş bırakma eylemine gidiyorlar.

Kamu çalışanlarını temsil eden sendika Verdi, çalışanların ücret görüşmeleri öncesinde baskı unsuru oluşturmak için iş bırakma eylemine gittiklerini açıkladı.

Lufthansa ise "Verdi'nin bu kadar büyük çapta bir iş bırakma eylemi tehdidini anlayamadıklarını" kaydetti.

Lufthansa'nın İnsan Kaynakları Müdürü Bettina Volkens, "Sendikanın bu çatışmayı yolculara yüklemesi kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Çalışanlarının zam talep ettiği Air France şirketi ise Salı günü uçuşlarının dörtte üçünü gerçekleştireceğini açıkladı.

Air France şirketi çalışanlarına yüzde 1'lik zam önerirken, çalışanlar yüzde 6'lık zam talep ediyor.

Lufthansa uçuşlarının Çarşamba günü normale dönmesi bekleniyor.

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