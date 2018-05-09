Lugano - Lausanne Sports karşılaşma önü

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Lugano, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Lausanne Sports takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Lugano 38 puanla 8. sırada, Lausanne Sports 32 puanla 10. sırada bulunuyor. Lugano, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Lausanne Sports, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugano kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.50, Lausanne Sports sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Lugano son hafta oynanan Luzern maçında 2-0 yenildi.

Lausanne Sports ise Zürich maçında 1-1 berabere kaldı.

Lugano, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 24 gol yedi.

Lausanne Sports, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Lausanne Sports, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.