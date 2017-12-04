Lugano, Sao Paulo'ya veda etti

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Sao Paulo'da forma giyen Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, sözleşmesinin sona ermesiyle takımından ayrıldı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen 37 yaşındaki Lugano, ligin son haftasında Sao Paulo'nun sahasında Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından takımına veda etti. Lugano'nun Morumbi Stadı'nda düzenlenen seremonide, takım arkadaşları ve taraftarlara vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili henüz karara varmadığını belirten Uruguaylı futbolcu, "Geleceğim için düşünmeye zamanım olacak. Şimdilik anın tadını çıkarmaya çalışacağım. Birkaç gün içinde benim ve ailem için neyin en iyisi olduğuna karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kariyerine ülkesinin Nacional takımında başlayan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ve Sao Paulo'nun yanı sıra Fransa'da Paris Saint-Germain, İspanya'da Malaga, İngiltere'de West Bromwich Albion formaları giydi.

Fenerbahçe'de 2006-2011 yıllarında görev alan Lugano, sarı-lacivertlilerde ikişer lig ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti. Sao Paulo'da birer lig, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Libertadores Kupası şampiyonlukları gören Lugano, 95 maça çıkıp 9 gol attığı Uruguay Milli Takımı'nda ise Copa America zaferine ulaştı.