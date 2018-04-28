Lugano - St Gallen rakamlar

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Lugano, 29 Nisan 2018 Pazar günü St Gallen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Lugano 35 puanla 8. sırada, St Gallen 45 puanla 4. sırada bulunuyor. Lugano son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Gallen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 562 kodlu maçı oynayanlar; Lugano galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, St Gallen galibiyet oranı 3.40. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Lugano önceki hafta St Gallen mücadelesinde 0-2 kazandı.

St Gallen ise Lugano maçında 0-2 yenildi.

Lugano, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Lugano, kendi sahasında 14 gol attı, 23 gol yedi.

St Gallen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. St Gallen, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.