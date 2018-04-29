Lugano - St Gallen rakamlar

İsviçre Süper Lig maçında Lugano ile St Gallen, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 35 puanlı Lugano 8. sırada bulunuyor, St Gallen 45 puana sahip ve 4. sırada. Lugano son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. St Gallen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 562 kodlu maçı oynayanlar; Lugano galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, St Gallen galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lugano önceki hafta St Gallen mücadelesinde 0-2 kazandı.

St Gallen ise Lugano karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Lugano, 14 gol attı ve 23 gol yedi.

St Gallen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Gallen, 21 gol atarken 32 gol yedi.