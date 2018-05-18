Lugano - Zürich maçı istatistikleri

Lugano ve Zürich, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Lugano 41 puanla 6. sırada, Zürich 48 puanla 4. sırada bulunuyor. Lugano son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zürich, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 270. İddaa'da Lugano kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Zürich kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lugano son haftadaki St Gallen müsabasında 0-2 kazandı.

Zürich ise Young Boys karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Lugano, 18 gol attı ve 24 gol yedi.

Zürich, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zürich 18 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.