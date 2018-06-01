Lugo - Almeria rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Lugo, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Almeria takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Lugo 54 puanla 12. sırada, Almeria 47 puanla 19. sırada bulunuyor. Lugo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Almeria, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 261 kodlu maçı oynayanlar; Lugo galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 3.60, Almeria galibiyet oranı 1.35. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Lugo son hafta oynanan Alcorcon maçında 3-0 yenildi.

Almeria ise Reus Deportiu maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Lugo, 22 gol attı ve 16 gol yedi.

Almeria, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet elde etti. Almeria, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.