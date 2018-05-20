Lugo - Huesca maçı öncesi rakamlar

Lugo ve Huesca, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 54 puanlı Lugo 12. sırada bulunuyor, Huesca 72 puana sahip ve 2. sırada. Lugo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Huesca son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugo kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 2.80, Huesca sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Lugo son hafta oynanan Huesca maçında 1-1 berabere kaldı.

Huesca ise Lugo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Lugo, 22 gol attı ve 14 gol yedi.

Huesca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Huesca, 27 gol atarken 24 gol yedi.