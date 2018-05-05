Lugo - Sevilla II karşılaşma önü

Lugo ve Sevilla II, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Lugo 50 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Sevilla II 26 puanda ve 22. sırada. Ev sahibi Lugo, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sevilla II son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 585 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lugo kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Sevilla II sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Lugo son haftadaki Huesca müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sevilla II, Cadiz karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Lugo, 21 gol attı ve 14 gol yedi.

Sevilla II ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sevilla II, 9 gol atarken 32 gol yedi.