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O hayalde önemli rol oynayanlardan biri yine Chelsea’ydi. Alex Ferguson’un Manchester United menajeri olarak çıktığı son maçta Lukaku da WBA formasına hat-trick’le veda ederken, o sezon Chelsea’deki bütün forvetlerden daha fazla gol atmış oluyordu.

Bu, artık Chelsea’ye dönme zamanının geldiğine işaretti. Ne var ki 2013-14 sezonunun başında Mourinho yönetiminde Chelsea’yle iki maça çıkan Belçikalı, transferin son gününde Everton’a kiralandı.