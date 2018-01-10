Lukaku, Everton'ın Mart 2017'de yaptığı hafatada 140 bin sterlinlik yeni sözleşme teklifini reddetmiş ve yazın 75 milyon sterline Manchester United'a transfer olmuştu. Onu Chelsea'den gönderen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma dönmesi kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.
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Everton'ın büyük hissedarı Farhad Moshiri, Lukaku'nun transferdeki önceliğinin Chelsea'ye dönmek olduğunu ancak son anda Manchester United'a transfer olduğunu açıkladı ve bunun altında annesinin aldığı büyü mesajının yattığını duyurdu. Belçikalı oyuncunun öncelikli tercihinin Chelsea olduğunu söyleyen İranlı işadamı, ayrıca sözleşme yenilemeye de yakın olduklarını dile getirdi.
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Şu anda 120 milyon sterlin değer biçilen Lukaku'nun İngiltere günleri nasıl başlamıştı? O dönem Chelsea'yi çalıştıran Jose Mourinho, 2014'te FFP kuralları gereği bütçe denkleştirmek için Lukaku'yu 36 milyon Euro karşılığında Everton'a sattı.
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2014 Dünya Kupası'nda hantal ve sakar görüntüsü sonrasında Mourinho'nun doğru karar verdiği düşünülüyordu. Genç yıldız kilo almış ve oynama iştahını kaybetmiş gibiydi. Üstelik babası da ciddi bir rahatsızlık geçirmiş, en yakın arkadaşlarından biri trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
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Aralık 2015'te Crystal Palace'a attığı gol, onu Everton formasıyla ilk 100 maçında 50 gole ulaşan 12’nci oyuncu yaptı. Bunun yanı sıra, 23 yaşına gelmeden Premier Lig’de 50 gol barajını geçen oyuncular listesinde de Robbie Fowler, Michael Owen, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo’nun yanına adını ekletmeyi başardı.
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“O oyuncular 10 yıl boyunca istikrarlarını korudu. Ben de bunu hedefliyorum. Belçika’dayken üç ay çok iyi oynar, ertesi bir ay resmen dökülürdüm! İki yıl önce de kötü bir maç çıkarmışsam moralim hemen bozulurdu. Artık pes etmiyorum. Takımımın bana ne zaman ihtiyacı olursa yardım etmeye hazırım.”
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Lukaku’nun uzun boylu, güçlü ve süratli olduğu aşikar ancak üst düzey bir santrfor olmak için elbette bunlar yeterli değil. Premier Lig’deki yüksek tempo ona uyuyor çünkü maç içinde sürekli hareket halinde ama kesinlikle bununla yetinmiyor. Son dönemde hem takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlama, hem de her iki ayağıyla son vuruş yapabilme becerilerini geliştirdi.
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“Tüm bunlar, ne kadar harika bir oyuncuya sahip olduğumuzu gösteriyor” diyordu Everton’ın eski menajeri Roberto Martinez, Lukaku’nun 50’nci golünden sonra. “Henüz 22 yaşında olduğunu düşünürsek, ileride daha da fazla atacak!” Peki ama ne kadar fazla?
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"CHELSEA'YA 'PARA MI SAÇIYORSUNUZ?' DİYE SORDUM!"
Lukaku’nun kökenlerinde futbol var. Babası Roger, Zaire Milli Takımı’nda oynamış ve Belçika Ligi’nde top koşturmuş eski bir futbolcu. Birçok sporcuda olduğu gibi burada da ebeveyni tarafından doğru şekilde yönlendirilmiş bir genç oyuncu örneği söz konusu.
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Roger, Romelu ve kardeşi Jordan’ı (şu an Lazio forması giyiyor) küçük yaştan itibaren futbolcu olmaları konusunda teşvik etmiş. “Profesyonel futbolcu olacağımı daha o yaşlardan biliyordu” diyor Romelu.
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“Altı yaşımdayken okuldaki bütün çocuklara karşı oynamıştım. O kadar çok gol atıyordum ki babam bana Ronaldo’nun giydiği kramponlardan aldı. Normalde soğukkanlı biridir ama bir maçta dört gol attığımı görünce gözyaşları içinde anneme ‘Bu çocuk bütün ailemizi kurtaracak’ demiş.”
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Takip eden dönemde Lukaku’nun başarılarının ardı arkası kesilmemiş. Yerel ekiplerinden Rupel Boom’da futbola başlayan Romelu, 10 yaşında Lierse altyapısına girmiş ve orada çıktığı 34 maçta 76 gol atarak herkesi büyülemiş. Ülkenin en köklü kulüplerinden Anderlecht’in bu göz kamaştıran genç yeteneği kadrosuna katması da uzun sürmemiş. “Aslında ilk başta beni değil, Jordan’ı istediler ama kardeş olduğumuzu öğrenince ikimizi birden aldılar” diyor Lukaku.
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Orada henüz 14 yaşındayken U-18 takımında oynadıktan sonra, 2009’da 16 yaşına girdiğinin ertesi günü profesyonel düzeyde ilk resmi maçına çıkmış. Anderlecht, 2009-10 sezonunda 30’uncu şampiyonluğuna ulaşırken ülkenin en golcü oyuncusu olan Lukaku, bu sayede birçok Avrupa devinin transfer listesine girmeyi başardı.
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Lukaku’yu transfer etme yarışını, Ağustos 2011’de Chelsea kazandı. Belçikalı genç yeteneği 12 milyonu peşin, bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'luk bir bonservis ücretiyle kadroya katmak, o dönem için şahane bir hamle olarak nitelendirilmişti. En nihayetinde milli formayı giymeye başlamış bir oyuncu söz konusuydu. Ayrıca Stamford Bridge’e ilk çıktığında bütün Chelsea taraftarı onu Didier Drogba’ya benzetmekte geç kalmadı.
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Ne var ki ilerleyen süreçte elle tutulur hiçbir şey olmadı! Andre Villas-Boas ve Roberto Di Matteo döneminde sezonun büyük bölümünü tribünde geçirdi. İşte her şeyin biraz fazla hızlı gittiğini anlaması da o döneme denk geldi.
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“Her zaman yaşımın üstündeki kategorilerde oynadım. Belki de bu yüzden altyapı eğitimimi tam anlamıyla tamamlayamadığımı düşünüyorum. Yetenekliydim, çok hızlı gelişiyordum, fiziksel olarak hazırdım ama komple bir oyuncu olmak için gerekli özelliklerin tümüne sahip değildim. Chelsea’deki ilk dönemimde de bununla yüzleştim. İlk gittiğim gün soyunma odasında Drogba ile Michael Essien’in arasına oturmuştum. Antrenman sonrası hemen Jordan’ı arayıp ‘Belçika’da yaptıklarımız burada gördüklerimin yanında hiç kalır!’ dedim.”
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Blackburn karşılaşmasında maçın adamı seçilmesi, ilk dönemine dair ender olumlu hatıralardan. Chelsea’nin FA Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferlerine rağmen Lukaku kendini hiç mutlu hissetmiyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı bile reddetti!
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“Salomon Kalou kupayı bana verdiğinde geri almasını söyledim. Ona dokunmak istemiyordum çünkü o zaferin bir parçası değildim. Chelsea benim için çok para ödedi ama bir süre sonra ‘Etrafa para mı saçıyorsunuz?’ diye sormaya başladım.”
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Fazla oynama şansı bulamamak, Lukaku gibi büyük potansiyele sahip genç bir oyuncu için büyük sorun yaratabilirdi ancak ona göre durum biraz farklıydı. Drogba gibi bir rol modelle tanışmak, birlikte antrenmana çıkmak ve ondan tavsiyeler almak, futbolunu ve karakterini ciddi anlamda geliştirmiş:
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“Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Dünya Kupası... Drogba’nın oynamadığı turnuva yok. Evet, forma şansı bulamamak beni hayal kırıklığına uğrattı ama öğrenmenin de ne kadar önemli olduğunu anladım. Kiralık gittiğimde de iddialı bir şekilde geri döneceğimi biliyordum.”
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2012-13 sezonunda kiralık olarak gittiği West Brom’da sergilediği parlak performans, Chelsea’ye çok daha güçlü dönmesini sağladı. “Steve Clarke’la çalışmak istedim çünkü gelişimime katkıda bulunacağını biliyordum. Bana sürekli ‘İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama bunu göstermen lazım’ derdi. Daha önce Jose Mourinho’nun yardımcısıydı ve ben de bir gün Mourinho’yla çalışmak istiyordum çünkü çok karizmatik bir menajerdi."
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"Clarke bana çok iyi davrandı. Şans buldum ve bunu değerlendirdim. Oynadığım ilk maçta gol attım ve o sezonu 17 golle tamamladım. Beni oynatmadığında da nedenini açıklıyordu. O olmasa belki de Belçika’ya dönüp ailemle yaşamaya devam edecektim ama Premier Lig hayalimi canlı tutmama yardım etti.”
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O hayalde önemli rol oynayanlardan biri yine Chelsea’ydi. Alex Ferguson’un Manchester United menajeri olarak çıktığı son maçta Lukaku da WBA formasına hat-trick’le veda ederken, o sezon Chelsea’deki bütün forvetlerden daha fazla gol atmış oluyordu.
Bu, artık Chelsea’ye dönme zamanının geldiğine işaretti. Ne var ki 2013-14 sezonunun başında Mourinho yönetiminde Chelsea’yle iki maça çıkan Belçikalı, transferin son gününde Everton’a kiralandı.
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“Çok garip bir durumdu” diyor Lukaku. “Chelsea’de iyi bir sezon öncesi kampı geçirmiştim ve kadroda yer bulabileceğimi düşündüm ama öyle olmadı. Herkes bunu Mourinho’nun istediğini söyleme başladı ama aslında ayrılmak isteyen bendim. Önümüzde bir Dünya Kupası vardı ve ben gayet iyi bir sezon geçirmiştim. Kesinlikle geri adım atmamalıydım."
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"20 yaşındaydım ve insanlara tek sezon parlayıp sonra kaybolan oyunculardan olmadığımı ispatlamamam gerekiyordu. Jose’ye sadece ‘Oynamalıyım’ dedim. Buna hazır olduğumu düşünüyordum. Bana ‘Gitme, sana ihtiyacım var’ diyebilirdi ama o da daha fazla oynamam gerektiğinin biliyordu.”
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Martinez, Lukaku için “Şu an dünyanın en iyi 9 numarası” demişti. Belçikalı oyuncunun sergilediği performans, ülkesinin 2014 Dünya Kupası kadrosunda yer almasını sağlarken, ABD karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımını çeyrek finale çıkardı.
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Lukaku, basında Mourinho’yla tartışma yaşadığına yönelik çıkan haberlerin saçmalıktan ibaret olduğunu söylüyordu o dönemde. Portekizli menajerin “Lukaku, Chelsea’de forma rekabeti verecek kadar motive değil” sözleri bir hakaret olarak algılansa da, Lukaku bunun aslında daha fazla maçta oynama arzusundan kaynaklı bir talep olduğunu belirtiyor.
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MALANDA'NIN ÖLÜMÜ ONU YIKTI
Lukaku'nun Everton'da yükselişi tam gaz devam ederken ciddi sorunlar baş gösterdi. Bir yandan kendisi sürekli sakatlıklarla boğuşuyor, diğer yandan babasının rahatsızlığıyla uğraşıyordu. Bunlara, yakın arkadaşlarından Wolfsburg orta saha oyuncusu Junior Malanda’nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi da eklenince Lukaku’nun hayatı bir anda karanlığa gömüldü.
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“Malanda’nın ölümü beni çok değiştirdi. Yakın arkadaştık, yazları gelip bizde kalırdı. Çok trajik bir olay. İnsan hayatı işte bu kadar basit! O olayın ardından birkaç hafta oynamak benim için çok zordu. Neyse ki takım halinde dokuz günlüğüne Katar’a gittik ve orada zihnimi biraz olsun boşalttım.”
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Lukaku bu tatil sonrasında toparlandı ve gollerini sıralamaya devam etti. Everton'ın tarihine geçerken bu yaz Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'a transfer oldu. Lukaku'ya Chelsea'den çok daha iyi bir kontrat önerdiklerini açıklayan Moshiri, "Anlaşmamız yüzde 99,9 sağlanmıştı hatta menajeri kulübe sözleşmeyi imzalamak için gelmişti. Ancak ABD'de Paul Pogba ile tatil yapmasının dışında annesinden gelen bir mesaj, her şeyi değiştirdi." ifadelerini kullandı.
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UNITED'A TRANSFERİ...
Lukaku'nun batıl inançlarının bulunduğunu söyleyen işadamı, annesinin en az Paul Pogba kadar transferde önemli olduğunu dile getirdi. Moshiri bu transferin perde arkasını şu sözlerle açıkladı:
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"Menajeriyle sözleşmeyi imzalayacakken Lukaku, annesini aradı. Afrika'da hacda olan annesi bir çeşit voodoo(büyü) mesajı aldığını, Chelsea'ye gitmesi gerektiğini söyledi."
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"Romelu'ya çok yakındım, iyi bir çocuk ve onu çok severim. İkna edebilmek için tüm cazibemi kullandım ancak başarısız oldum. Dünya ne yazık ki böyle. Büyük bir para kaybettik. Onu şu anda satın almak isteseniz değeri 120 milyon sterlin civarında."
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"Bu başarısızlıktaki neden Lukaku'nun aklının uçmuş olmasıydı. Los Angeles'a gitti ve bir daha aynı olmadı."
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