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Futbol

Romelu Lukaku'nun hayatını büyü değiştirmiş!

10.01.2018 - 12:20 | Güncelleme:

  • 1 Lukaku'nun Manchester United'a transferi voodoo büyüsü mesajıyla gerçekleşmiş!
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    Lukaku, Everton'ın Mart 2017'de yaptığı hafatada 140 bin sterlinlik yeni sözleşme teklifini reddetmiş ve yazın 75 milyon sterline Manchester United'a transfer olmuştu. Onu Chelsea'den gönderen Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma dönmesi kafalarda soru işaretleri yaratmıştı.

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  • 2 Lukaku'nun Manchester United'a transferi voodoo büyüsü mesajıyla gerçekleşmiş!
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    Everton'ın büyük hissedarı Farhad Moshiri, Lukaku'nun transferdeki önceliğinin Chelsea'ye dönmek olduğunu ancak son anda Manchester United'a transfer olduğunu açıkladı ve bunun altında annesinin aldığı büyü mesajının yattığını duyurdu. Belçikalı oyuncunun öncelikli tercihinin Chelsea olduğunu söyleyen İranlı işadamı, ayrıca sözleşme yenilemeye de yakın olduklarını dile getirdi.

     

  • 3 Lukaku'nun Manchester United'a transferi voodoo büyüsü mesajıyla gerçekleşmiş!
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    Şu anda 120 milyon sterlin değer biçilen Lukaku'nun İngiltere günleri nasıl başlamıştı? O dönem Chelsea'yi çalıştıran Jose Mourinho, 2014'te FFP kuralları gereği bütçe denkleştirmek için Lukaku'yu 36 milyon Euro karşılığında Everton'a sattı. 

  • 4 Lukaku'nun Manchester United'a transferi voodoo büyüsü mesajıyla gerçekleşmiş!
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    2014 Dünya Kupası'nda hantal ve sakar görüntüsü sonrasında Mourinho'nun doğru karar verdiği düşünülüyordu. Genç yıldız kilo almış ve oynama iştahını kaybetmiş gibiydi. Üstelik babası da ciddi bir rahatsızlık geçirmiş, en yakın arkadaşlarından biri trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 

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  • 5 Lukaku'nun Manchester United'a transferi voodoo büyüsü mesajıyla gerçekleşmiş!
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    Aralık 2015'te Crystal Palace'a attığı gol, onu Everton formasıyla ilk 100 maçında 50 gole ulaşan 12’nci oyuncu yaptı. Bunun yanı sıra, 23 yaşına gelmeden Premier Lig’de 50 gol barajını geçen oyuncular listesinde de Robbie Fowler, Michael Owen, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo’nun yanına adını ekletmeyi başardı.

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