Lukoil Türkiye yatırımlarını büyütüyor

30’dan fazla ülkede 6 binden fazla istasyonu ile dünyanın petrol üretimine göre en büyük 2’nci şirketi Lukoil’ın Türkiye Genel Müdürü Arash Repac, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunun altını çizerek, yatırımlarını artırarak sürdüreceklerini belirtti. Repac, Miller Holding ile yaptıkları işbirliğinin önemini ise şöyle anlattı:
“Miller Holding’le yaptığımız işbirliği, Türkiye’ye verdiğimiz önemin göstergesidir. Türkiye, Lukoil için son derece önemli bir lokasyon ve aynı zamanda önemli bir pazar. Dolayısıyla yatırımlarımız katlanarak devam ediyor. Çanakkale ve çevresi yatırım yapmak, büyümek istediğimiz bölgelerden biri. 6 istasyona sahip Miller, bu stratejimiz dahilinde son derece önemli bir hedefti. Biz bu transferden dolayı son derece mutluyuz. Türkiye'deki yatırımlarımız devam edecek; bundan herkes emin olabilir.”
Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, yarım asırlık akaryakıt tecrübelerini dünyaca ünlü enerji devi ile birleştirdiklerini belirterek, " Türkiye’ye güvenen, yatırımlarını büyüten Lukoil’le birlikte yürüme kararımızdan mutluyuz. Bu işbirliğini büyüteceğiz. 2023 yılına kadar İstanbul ve Çanakkale’de başta olmak üzere toplam 20 istasyonu hizmete sokacağız." dedi.
“AFRİKA, AVRUPA’NIN ALTERNATİFİ OLABİLİR”
Miller Holding’in Senegal’deki Batı Afrika’nın en büyük hal ve Tır parkı olarak kabul edilen inşaat projesine de vurgu yapan Mildon, iş dünyasına Afrika’ya açılmaları konusunda çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin Afrika ülkelerine verdiği desteğin bu ülkelerde Türk iş dünyası için yeni fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Mildon, şöyle devam etti:
“Afrika ülkeleri, krizde olan Avrupa ülkelerinin alternatifi olabilecek bir noktadır. Türk girişimci ruhu buralarda yeni başarı hikayeleri yazacaktır. Akılcı hareket etmeli, küresel dengeleri ve fırsatları takip etmeliyiz. Çanakkaleli müteşebbis iş adamlarımıza sesleniyorum. Güç birliği yapın ve bu ülkelere yatırım yapın! Türkiye’nin kalkınmasına destek olun, Türk ihracatına destek olun! İnanın 5 yıl sonra geç kalmış olacaksınız."
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