Antigua ve Barbuda bandıralı "BBC Gdansk" isimli kargo gemisi, motoryatları almak için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yat taşımacılığı için özel dizayn edilen 123 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemiye yatlar liftler yardımıyla yerleştirildi.

Yatların gemiye yüklenmesini yat limanında yürüyüş yapan vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Marmaris Liman İşletmeleri yetkilileri, kargo gemisinin İtalya'ya gideceğini, bu yolun ulaşımın daha ucuz olması nedeniyle tercih edildiğini bildirdi.

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