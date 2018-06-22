Şişli'de bulunan lüks bir plazaya polis operasyon düzenledi. FETÖ masasının gerçekleştirdiği operasyonda Bedirhan Esenlik ve 4 adamının gözaltına alındığı öne sürüldü.
İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de bulunan lüks bir plazaya operasyon düzenledi. FETÖ masasının yürüttüğü operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
YEŞİLİN SAĞ KOLU
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen ve adını mahkeme kararıyla Bedirhan Esenlik olarak değiştiren Zakir Selvi ile adamlarının ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
BİR ÇOK OLAYA İSMİ KARIŞTI
İzmi̇r'de Konak Belediye Başkanı CHP'li Hakan Tartan ile eşi Aynur Tartan'ı tehdit eden çete üyelerini teknik takibi takılmış düzenlenen operasyonda adamları yakalanan Bedirhan Esenlik kaçmıştı.
İş adamı Cefi Kamhi, Bedirhan Esenlik'ten borç para almış ve Kamhi, yüzde 50'sine sahip olduğu Yeniköy'deki villasını, aldığı borca karşılık Esenlik adına ipotek ettirmişti. 7 milyon TL değerindeki villanın geri kalan yüzde 50'sinin sahibi olduğunu iddia eden Yasemin Kamhi ise hem kocasını hem de kocasını dolandırmaktan Esenlik'e "ipoteğin kaldırılması" davası açmıştı.
"Matkap" adı verilen operasyon kapsamında "Orhan Aykut'un liderliğinde kendilerine "derin devlet" süsü verip haraç topladıkları ve ihalelere girdikleri öne sürülen 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Zakir Selvi olarak bilinen Bedir Esenlik önce serbest bırakılmış ardından da tekrar yakalanmıştı. Operasyon sonucunda Bedirhan Esenlik dahil 10 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, 2 sanık da beraat etmişti.
Bedirhan Esenlik, Bursa Emniyet Müdürü Reşat Altay, Bursa Büyükşehir Belediye ve Bursaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Bilenser'e yönelik saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla da gözaltına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.