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Londralı moda yazarı "Diyetimi konserve balık gibi şeylerle kısıtlamak beni hiç rahatsız etmiyor. Benim seyahat etmeyi sevdiğim kadar siz de bir şeyi seviyorsanız yapacağınız fedakarlıklar konusunda ikinci kez düşünmüyorsunuz." diyor.