Lüksemburg - Gürcistan düellosu

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Lüksemburg, 05 Haziran 2018 Salı günü Gürcistan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 4 puanlı Lüksemburg 53. sırada bulunuyor, Gürcistan 9 puana sahip ve 5. sırada. Lüksemburg son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gürcistan, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 437. İddaa'da Lüksemburg kazanır 3.30, berabere biter 2.90, Gürcistan kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lüksemburg son haftadaki Gürcistan müsabasında 1-2 yenildi.

Gürcistan, Lüksemburg karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Lüksemburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lüksemburg, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.