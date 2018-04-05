Lüksün patronu yeni yatırım için İstanbul'a geliyor

Hermes, bugün Taksim 360 projesini ziyaret ederek Beyoğlu’nda yatırım fırsatlarını inceleyecek.



İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi, Kent Prensesi Michael ve eşi ile birlikte projenin satış ofisinde incelemeler yapacak olan Xavier Hermes, burada Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile de bir araya gelerek kentsel yenileme çalışmalarını yerinde izleyecek.

Lüks tüketimin dünyadaki önemli markalarından olan Hermes'in İstanbul'da halen İstinyePark ve Nişantaşı mağazları bulunuyor.