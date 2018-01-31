Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi Avrupa Birliliği ile ortak yürütülen 'Bisikletlerimizle iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz' projesi kapsamında özel olarak yaptırılıp, ücretsiz hizmete soktuğu 'bisiklet taksiler' halk tarafından sevildi.
DHA'nın haberine göre, Lüleburgaz Belediyesi ile AB'nin ortaklaşa sürdürdüğü yaklaşık 50 bin Euro'luk Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, 'Bisikletlerimizle iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz' projesi kapsamında ilçede 19 Ocak günü 3 elektrikli bisiklet taksi hizmete başladı.
8 AY BOYUNCA ÜCRETSİZ
Adapazarı'nda tanesi 3 bin 500 Euro'dan yaptırılan bisikletler 8 ay boyunca ücretsiz olarak, öncelikli olarak hamile, yaşlı ve çocuklu ailelere hizmet veriyor.
İki kişi alabilen ve çocuklarla 4 kişiye hizmet verebilen bisiklet taksilerin sürücüleri de özel sınavlardan geçirildi ve AB'nin desteğiyle sürücüleri de aylık 700 Euro maaş bağlandı.
Lüleburgaz Belediye Başkanı CHP'li Emin Halebak, bisiklet taksilerin amacının küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu belirterek, "Lüleburgaz'ın temalı yıları var. 2017 yılı da bisiklet yılıydı. Bisiklet yılı çalışmaları içinde küresel iklim değişikliğine mücadele vermek adına, Avrupa Birliliği ile Lüleburgaz Belediyesi'nin ortaklaşa bir projesidir, bisiklet taksi. Karbon salımına karşı duyarlılığı artırmak adına bisiklet taksi projemiz oldu. Lüleburgaz halkının kullanımı için bisiklet taksilerimizi getirdik. Buradaki asıl amaç sağlıklı bir toplum yaratmak. Otomobillerden indirip insanları, bisikletlere bindirmek. Küresel iklim değişikliğine karşı mücadele ediyoruz. Taksi bisikletlerin kullanımı, şimdilik ücretsiz. Hamile kadınlarımız, çocuklu ebeveyinler ve 70 yaşından büyüklerimiz, nereye gitmek isterlerse bu bisiklet taksilerimize binip gidiyor. Şimdilik bisiklet taksilerimiz 3 tane ama bunların sayısını artırıyoruz. Siparişlerini verdik yenileri de gelecek" dedi.
Bisiklet taksilerin pedal çevirdikçe şarj olduğunu belirten Halebak, zorlandığı zaman elektriğin devreye girdiğini belirterek, 8 ay sonunda bir ücret belirleyeceklerini söyledi.
Lüleburgazlı vatandaşlar da çevreyi kirletmeyen bisiklet taksileri tercih edip bisiklet taksi sayısının artırılmasını istiyor.
Bisikletli taksiyi tercih etmesinin çocuklarına temiz bir gelecek bırakmak olduğunu anlatan Serpil Kıyıcı, "Bisikletli taksiyi tercih etmemdeki neden çocuklarıma temiz, güzel bir gelecek bırakmak. Konforu da güzel. Diğer taksilerden bir farkı yok. Şu an ücretsiz ama daha sonra da diğer taksilerden daha ucuz olacağını düşünüyorum dedi. Çocuklarıyla bisiklet taksiyi tercih eden Hasan Ertaş, çok eğlenceli bir yolculuk yaptığını belirtererk, Bisiklet taksilerin devreye girmesiyle çok eğlenceli yolculuk yaptık. Bu sayede küresel iklim değişikliğinin önüne geçmiş olduk. Çok güzel bir uygulama" dedi.
Kentte taksicilik yapan bazı şoförlerde bisiklet taksileri kendilerine rakip görmese de güvenli bulmadıklarını öne sürdü.
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