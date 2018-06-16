Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden çocuğun dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesine bağlı İnönü Mahallesindeki bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bayram nedeniyle lunaparka giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Bir süre eğlenen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı. Fırlamanın etkisi ile yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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