Lunds BK - Karlskrona AIF düellosu

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Lunds BK, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Karlskrona AIF takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Lunds BK 11 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Karlskrona AIF 12 puanda ve 7. sırada. Lunds BK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Karlskrona AIF son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 207 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lunds BK kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.30, Karlskrona AIF sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler.

Lunds BK önceki hafta Olympic mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Karlskrona AIF ise Lindsdals IF Kalmar maçında 3-0 kazandı.

Lunds BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lunds BK, kendi sahasında 13 gol attı, 12 gol yedi.

Karlskrona AIF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karlskrona AIF, 6 gol atarken 5 gol yedi.