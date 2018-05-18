Lunds BK - Oskarshamns AIK düellosu

İsveç 1.Lig Güney maçında Lunds BK ile Oskarshamns AIK, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Lunds BK 11 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Oskarshamns AIK 13 puanda ve 4. sırada. Lunds BK son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 201 kodlu maçı oynayanlar; Lunds BK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Oskarshamns AIK galibiyet oranı 0.00.

Lunds BK önceki hafta IS Halmia mücadelesinde 1-2 yenildi.

Oskarshamns AIK ise Norrby IF karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Lunds BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lunds BK, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Oskarshamns AIK, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oskarshamns AIK 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.