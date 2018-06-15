Lunds BK - Utsiktens BK karşılaşma önü

Lunds BK ve Utsiktens BK, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Maç öncesi Lunds BK 17 puanla 7. sırada, Utsiktens BK 13 puanla 10. sırada bulunuyor. Lunds BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Utsiktens BK, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 182. İddaa'da Lunds BK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Utsiktens BK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Lunds BK son hafta oynanan Utsiktens BK maçında 1-2 yenildi.

Utsiktens BK ise Lunds BK maçında 1-2 kazandı.

Lunds BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lunds BK, kendi sahasında 17 gol attı, 14 gol yedi.

Utsiktens BK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Utsiktens BK 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.