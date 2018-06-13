TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: "Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı"
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayramlarda yoğun trafikten dolayı kaza riskinin iki katına çıktığını belirterek, "Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." ifadelerini kullandı.
Apaydın, yazılı açıklamasında, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.
Bayramlarda trafikteki araç sayısının normal zamanlara göre 10 kat arttığına dikkati çeken Apaydın, 2008-2017 yılları arasında bayram tatillerini kapsayan 127 günlük dönemde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 16 bine yakın trafik kazasında bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 bin 320 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Apaydın, yoğun trafikten dolayı bayramlarda kaza yaşanma riskinin iki katına çıktığının altını çizerek, "Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." değerlendirmesinde bulundu.
"TRAFİKTE SAYGI GÖSTERİN"
Trafik kazası haberleriyle bayram sevincinin üzüntüye dönüştüğünü belirten Apaydın, şunları kaydetti:
"Bu Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalı. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak için hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Özellikle ısınan havanın etkisi ve bayram telaşı bir araya gelince trafikte dikkatler dağılabilir. Bu yüzden güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen gösterelim."
TŞOF Başkanı Apaydın, bayramlarda trafik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Geçen yıl 4 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 379 kişi yaralandı, 64 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarını en aza indirmek için önce saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekir. Karşıdan gelen aracın bize yol vermesini beklemeden jest yapıp yol vermeliyiz. Kurallara uymayanlara korna çalıp ses yükselteceğimize onları nazikçe uyarmalıyız. Yayaların da trafikte hakları olduğunu unutmadan yaya geçitlerinde mutlaka yavaşlamalı ve yayalara öncelik tanımalıyız." ifadelerini kullandı.
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