Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Lütfi Doğan kimdir? İşte Lütfi Doğan'ın yaşamına dair detaylar.

LÜTFİ DOĞAN İÇİN TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bazı eski bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Doğan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

LÜTFİ DOĞAN KİMDİR?

Lütfi Doğan, 1927 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Klasik Şark Dilleri Bölümü'nden mezun olan Doğan, daha sonra Suriye Şam Edebiyat Fakültesinde Arapça ve İslam ilimleri üzerinde çalıştı.

Lütfi Doğan, Ankara bölge vaizliği ve Ankara il müftülüğü yaptıktan sonra Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu azalığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına 1972'de atanan Doğan, 1975'de diğer yönetici arkadaşları ve il müftüleriyle, Türkiye Diyanet Vakfının kurulmasını sağladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından ayrılarak, 1976'da Başbakanlık uzman danışmanlığı görevini üstlenen Doğan, 1977 seçimlerinde Malatya'dan milletvekili seçildi. Doğan, bu seçimler sonrasında kurulan hükümette Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Lütfi Doğan, 23 Ocak 2018 gecesi 91 yaşında hayatını kaybetti.

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