Lütfi Kibiroğlu hayatını kaybetti

Eski Eminönü Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Lütfi Kibiroğlu, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Kibiroğlu, öğle saatlerinde vefat etti.
Kibiroğlu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
LÜTFİ KİBİROĞLU KİMDİR?
Lütfi Kibiroğlu, 1947 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu ilçede tamamlayan Kibiroğlu, 1968 yılında yükseköğrenimini yapmak üzere İstanbul'un Fatih ilçesine yerleşti. 1972 yılında Galatasaray İktisadi ve İşletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
Daha sonra Almanya'da İşletme ve Pazarlama üzerine ihtisas yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı.
Milli Selamet Partisi (MSP) Şehremini mahalle teşkilatında siyaset hayatına başladı. Milli Görüş partilerinde Eminönü İlçe Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeliği ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 1994 yılında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.
Lütfi Kibiroğlu, 1999 yerel seçimlerinde Eminönü Belediye Başkanı oldu. Eminönü Belediye Başkanlığı görevini 1999-2004 yılları arasında sürdürdü.
2005 yılında Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kurucu üyesi oldu ve İstanbul temsilciliği görevini üstlendi. Kibiroğlu 17 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Lütfi Kibiroğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.
- Lütfi Kibiroğlu
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Misafir 15 dakika önceRabbim taksiratını affetsin00
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Misafir 14 saat önceAllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun00
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Misafir 14 saat önceRabbim gani gani rahmet eylesine00