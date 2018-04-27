Luton Town - Forest Green maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig maçında Luton Town ile Forest Green, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 84 puanlı Luton Town 2. sırada bulunuyor, Forest Green 47 puana sahip ve 20. sırada. Luton Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Forest Green, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Luton Town galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Forest Green galibiyet oranı 5.50. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Luton Town son hafta oynanan Forest Green maçında 4-1 kazandı.

Forest Green ise Luton Town karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Luton Town, evinde 16 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 59 gol atıp 23 gol yedi.

Forest Green, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Forest Green, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 38 kez topu kendi kalesinde gördü.