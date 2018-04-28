Luton Town - Forest Green maçı ne zaman?

Luton Town ve Forest Green, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 84 puanlı Luton Town 2. sırada bulunuyor, Forest Green 47 puana sahip ve 20. sırada. Luton Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Forest Green, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Luton Town galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Forest Green galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Luton Town son hafta oynanan Forest Green maçında 4-1 kazandı.

Forest Green ise Luton Town maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 16 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Luton Town, 59 gol attı ve 23 gol yedi.

Forest Green ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Forest Green, 18 gol atarken 38 gol yedi.