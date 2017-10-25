Luxera'dan Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna projesi

Nitelikli konut projelerine imza atan Luxera Gayrimenkul, Yenibosna ve Mahmutbey’de hayata geçirdiği iki projesini Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısıyla lanse etti.

Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna’yı toplam 350 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiren firma, İstanbul'un en hızlı değer kazanan lokasyonlarında geliştirdiği projeleriyle dikkat çekiyor.

3 farklı Metro hattının ortasında bulunan Luxera Meydan ve Metro hattının yanı başında bulunan Luxera Yenibosna, konut alıcılarına kazançlı bir yatırım vadediyor.

Meydan ve Yenibosna projelerinde lüksü erişebilir fiyatlarla sunan Luxera Gayrimenkul, her iki projede de birinci sınıf işçilik, malzeme ve markalara yer veriyor.

RAMAZAN TAŞ: “LUXERA MARKALI PROJELERİMİZLE LÜKSÜ ULAŞILABİLİR FİYATLARLA SUNUYORUZ”

Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş; “Sektörümüzde yalnızca nitelikli konut projeleri geliştirmenin ötesinde, Luxera markamızla lüksü ulaşılabilir seviyelerde sunmayı amaçlıyoruz. Bu noktada projelerimizde birinci sınıf malzemeleri ve alanın önde gelen markalarını tercih ediyoruz.

Maliyetlerimiz her ne kadar yükselse de minimum karlılıkla müşteri memnuniyetimizi yüksek tutmayı amaçlıyoruz. Luxera markalı projelerimizin ortak noktası; merkezi konumları, lüks donatıları ve ulaşılabilir fiyatlarıdır. Markamızı sektörde bu çizgide konumlandırırken daima yaşanabilir ve kullanışlı metrekarelerde daireler oluşturmayı da göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlamda, her iki projemizde de en küçük 1+1 dairemizi 72 metrekare olarak tasarladık. Bu yaklaşımımızın uzun vadede güçlü bir müşteri kitlesi ve kaliteli bir marka algısı oluşturacağına inanıyorum.” dedi.

Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Şuayip; “Bugün Türkiye’nin kardeş ülkesinin vatandaşları olarak burada sizlerle olmaktan, Türkiye’ye yatırım yapmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Bizler de uzun zamandır Türkiye’de yatırım yapmak için çalışmaları sürdürüyorduk. Nihatetinde; Luxera Gayrimenkul ile bu uzun soluklu ortaklıkla bir araya geldik ve Türkiye’de yatırım yapma imkanı bulduk. Bu ortaklığın temelinde Türkiye’ye, güçlü ekonomisine ve firmalarına güven yatmaktadır.Türkiye’nin altyapı yatırımları oldukça fazla ve bu konut projelerini daha değerli hale getiriyor.

Körfez ve Avrupa ülkelerine bakıldığında buradaki konut fiyatları çok uygun. İstanbul’da alınacak gayrimenkullerin metrekare birim fiyatları 1.000 – 1.500 dolar civarında seyrederken, bu rakam bu özellikteki diğer ülke metropollerinde çok daha yukarı çıkıyor. Bu projelerimizde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de İstanbul’un farklı bölgelerinde yeni projeler geliştirmek istiyoruz.”

Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Emad Ragab; “Tüm dünya geneline baktığımızda Türkiye yabancı yatırımcılar için bugün hala güvenilirliğini ve potansiyelini koruduğunu görüyoruz. Ekonomik ve siyasi yapısındaki sağlamlık bizi de burada yatırım yapmaya teşvik etti. Diğer taraftan baktığımızda da Luxera Gayrimenkul, inşaat sektöründe ortak ilerleyebileceğimiz güçlü bir firma. Biz de küresel coğrafyadaki varlığımızı genişletme stratejimizin bir parçası olarak, Türkiye’deki başarılı bir gayrimenkul firmasıyla güçlerimizi birleştirmiş olduğumuz için son derece heyecanlıyız.”

LUXERA YENİBOSNA YAŞAMIN MERKEZİNDE KONUMLANIYOR

Bahçelievler - Yenibosna’da konumlanan Luxera Yenibosna; bünyesindeki 110 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor.

Yatırımcısına elit bir yaşam vadeden projede konutlar; 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşurken daire büyüklükleri 72 ila 115 metrekare arasında değişiklik gösteriyor ve modüler yapısı sayesinde taleplere göre daireler birleştirilerek 3+1 ve 4+1 yapılabiliyor.

Konut alıcılarına lansmana özel avantajlı fiyatların sunulduğu Luxera Yenibosna’da ilk 20 daireye özel olarak 1+1 daireler 399 bin TL’den başlıyor.

Ataköy- Halkalı Metrosu’nun en hareketli istasyonlarından birine komşu konumunda yer alan Luxera Yenibosna, ulaşım ağı ile çevrili bir bölgede yer alıyor. Basın Ekspres yolunun yanı başında yükselen proje, E5 Otoyoluna 3 dakika, TEM Otoyolu ve Atatürk Havalimanı’na 4 dakikalık mesafesiyle yatırımcısına büyük avantaj sağlıyor.

Çevresinde bulunan AVM ve Otellere yürüme mesafesinde bulunan Luxera Yenibosna, yüksek yatırım potansiyeli ile dikkat çekiyor. İnşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede teslimler Ağustos 2019’da yapılacak.

LUXERA MEYDAN 3 METRO HATTININ ORTASINDA YÜKSELİYOR

Mahmutbey’de, bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği bir noktada yükselen Luxera Meydan, Yenikapı – Mahmutbey – Başakşehir ile Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey ve Mahmutbey – Başakşehir hattı olmak üzere toplam 3 Metro hattının kesiştiği emsalsiz bir konuma sahip.

Toplu taşıma araçlarıyla hızlı bir ulaşım avantajına sahip konumunun yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Havalimanı gibi önemli yatırımların çevrelendiği bir bölgede yükseliyor.

Yüksek standartlarda yaşam vadeden Luxera Meydan’da 242 daire ile 50 ticari ünite yer alıyor.

Ferah 1+1, 2+1, 3+1 konut tiplerinin yer aldığı projede daireler 72 metrekare ile 158 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Estetik mimarisiyle dikkat çeken ve her zevke hitap eden daireler lansmana özel 333 bin TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor.

2 katlı çarşısıyla bölgenin ihtiyacına cevap verecek şekilde planlanan 50 ticari ünite de iş ve yaşam merkezi konseptinde alıcılara sunuluyor.

Projenin önünden geçen Metro Hattı ile lokasyon avantajı sunan Luxera Meydan; E – 5’e 6 dakika, Atatürk Havalimanı’na ise 7 dakikalık mesafede bulunuyor. İnşa çalışmalarına başlanılan projede teslimler ise Aralık 2019’da yapılacak.

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Luxera Yenibosna

Luxera Meydan