Luzern - Grasshoppers maç önü

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Luzern, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Grasshoppers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Luzern 52 puanla 3. sırada, Grasshoppers 38 puanla 8. sırada bulunuyor. Luzern son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Grasshoppers, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Luzern kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Grasshoppers kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Luzern son hafta oynanan Lausanne Sports maçında 3-1 yenildi.

Grasshoppers ise Thun karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Luzern, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Luzern, kendi sahasında 28 gol attı, 23 gol yedi.

Grasshoppers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Grasshoppers, 24 gol atarken 26 gol yedi.