Luzern - Lugano rakamlar

Luzern ve Lugano, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Luzern 46 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Lugano 38 puanda ve 7. sırada. Luzern son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lugano, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 389 kodlu maçı oynayanlar; Luzern galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Lugano galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Luzern son haftadaki Lausanne Sports müsabasında 3-1 yenildi.

Lugano ise St Gallen maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Luzern, 26 gol attı ve 23 gol yedi.

Lugano, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Lugano, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.