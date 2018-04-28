Lyngby - Randers FC maçı heyecanı

Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 2 maçında Lyngby ile Randers FC, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Lyngby 21 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Randers FC 23 puanda ve 3. sırada. Lyngby, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Randers FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Lyngby galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Randers FC galibiyet oranı 1.85. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Lyngby son hafta oynanan Horsens maçında 1-1 berabere kaldı.

Randers FC ise Odense karşılaşmasında 4-1 kazandı.