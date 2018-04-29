Lyngby - Randers FC maçı heyecanı

Danimarka Süperlig Küme Düşme Turu Grup 2 heyecanı devam ediyor. Lyngby, 29 Nisan 2018 Pazar günü Randers FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Lyngby 21 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Randers FC 23 puanda ve 3. sırada. Lyngby son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Randers FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 457 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyngby kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Randers FC sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Lyngby önceki hafta Horsens mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Randers FC ise Odense karşılaşmasında 4-1 kazandı.