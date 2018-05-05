Lyngby - Silkeborg maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig Play Out 1.Tur heyecanı devam ediyor. Lyngby, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Silkeborg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Lyngby, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Silkeborg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 594 kodlu maçı oynayanlar; Lyngby galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.10, Silkeborg galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lyngby son hafta oynanan Horsens maçında 1-1 berabere kaldı.

Silkeborg ise FC Copenhagen karşılaşmasında 1-3 yenildi.