Lyon: 1 - Lille: 2 | MAÇ SONUCU

Fransa'da zirve yarışında bulunmak isteyen Lyon, Ligue 1'in 15. hafta mücadelesinde Lille'i ağırladı. Marcelo Bielsa ile sözleşmesini donduran Lyon, 40 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maçın ilk golü 21. dakikada Thiago Mendes'ten geldi. Lyon bu gole 36. dakiakda Mariano Diaz'la cevap verse de Lille, 40. dakikada tekrar öne geçti. Kevin Malcuit'in 2. asistinde topla buluşan Ezequiel Ponce skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla noktalandı.

2. yarıda gol sesi çıkmazken Lyon'da Nabil Fekir, 56. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. 14 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puanda bulunan Lyon, Marcelo Bielsa'sız ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Lyon ise haftayı 29 puanla kapattı.

Kariyerinde daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını da çalıştıran Bielsa, yaz transfer döneminde 60 milyon Euro'dan fazla harcama yapmıştı.

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