Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lyon, tek mağlubiyeti bulunan Paris Saint-Germain'i ağırladı. Lyon, maçın 2. dakikasında Nabil Fekir'in golüyle 1-0 öne geçti. PSG, bu gole ilk yarının son anlarında cevap verdi. Dani Alves'in asistinde rakip fileleri havalandıran Layvin Kurzawa skoru 1-1'e getirdi.

PSG'de ikinci yarıda Dani Alves 57. dakikada sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız, aynı dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lyon, maçın son anlarında Memphis Depay'la bir gol daha buldu ve maçı 2-1 kazandı.

PSG bu sonuçla ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Puanını 48'e yükselten Lyon ise hem 2. sıraya tırmandı hem de PSG ile arasındaki ouan farkını 8'e indirdi.

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