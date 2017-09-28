UEFA Avrupa Ligi E grubunda Fransa temsilcisi Lyon, evinde İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Atalanta'yı konuk ediyor. Peki Lyon - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
LYON - ATALANTA
Geçtiğimiz hafta Everton'u evinde 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Atalanta, grupta lider konumunda. Liderliğini koruma isteyne Atalanta, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Lyon ise, Atalanta'yı evinde devirerek puanını 4'e yükseltip liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor.
İki takım arasındaki çekişmeli mücadele Stade de Lyon'da oynanacak. Türkiye saatiyle 22:05'te başlayacak olan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılığını ise Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
- Atalanta, oynadığı son maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
- Lyon, oynadığı son 5 maçta 6 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
- Atalanta, oynadığı son maçta 12 gol attı, 4 gol yedi.
- İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.
- Lyon, son oynadığı Avrupa Ligi maçında Apollon Liassol ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
- Atalanta, son oynadığı Avrupa Ligi maçında evinde Everton'ı 3-0 devirdi.
- Lyon'da en golcü konumunda attığı 1 gol ile Memphis Depay bulunuyor.
- Atalanta'da en golcü oyuncu konumunda ise 1'er goller ile Andrea Masiello, Papu Gomez ve Bryan Cristante bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Lyon: Anthony Lopes, Jeremy Moral, Rafael da Silva, Marcelo, Marçal, Lucas Tousart, Jordan Ferri, Nabil Fekir, Mariano Diaz, Maxwell Cornet, Memphis Depay
Atalanta: Etrit Berisha, Timothy Castagne, Jose Luis Palomino, Rafael Toloi, Andrea Masiello, Hans Hateboer, Bryan Cristante, Remo Freuler, Papu Gomez, Marten de Roon, Andrea Petagna
- lyon
- Atalanta
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