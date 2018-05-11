Lyon-Duchere - Chambly rakamlar

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Lyon-Duchere, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Chambly takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 39 puanlı Lyon-Duchere 12. sırada bulunuyor, Chambly 40 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Lyon-Duchere, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chambly, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Lyon-Duchere galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Chambly galibiyet oranı 2.80.

Lyon-Duchere son hafta oynanan Chateauroux maçında 0-0 berabere kaldı.

Chambly ise Les Herbiers karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Lyon-Duchere, evinde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 16 gol yedi.

Chambly ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Chambly, 15 gol atarken 15 gol yedi.