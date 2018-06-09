Transferin gözde ismi Nabil Fekir'le ilgili son dakika açıklaması! Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre Lyon, Liverpool'dan Fekir için 60 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istedi. Premier Lig ekibi ise bu rakamı ödemeye yanaşmayınca iki kulüp arasında anlaşma sağlanmadı.

Lyon, "Nabil Fekir'in transferi için Liverpool'la yürütülen görüşmeler noktalanmadı ve Lyon kararını görüşmeleri sonlandırmaktan yana kullandı" ifadelerinin bulunduğu bir açıklama yaptı.

Fekir, bu sezon forma giydiği 40 maçta 23 gol 8 asistle oynamıştı. 2011 yılında Lyon altyapısına transfer olan Fransız futbolcu, 2013 yılından bu yana Lyon A Takımı'nda forma giyiyor.