Lyon - Nantes sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Nantes, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Lyon 69 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Nantes 46 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Lyon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nantes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 121 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Nantes sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lyon önceki hafta Nice mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Nantes ise Lille maçında 3-0 yenildi.

Lyon, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 16 gol yedi.

Nantes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nantes, 19 gol atarken 22 gol yedi.