Lyon - Nantes sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Nantes, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Lyon 69 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Nantes 46 puanda ve 9. sırada. Lyon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nantes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 121 kodlu maçı oynayanlar; Lyon galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Nantes galibiyet oranı 8.00. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lyon son hafta oynanan Nice maçında 3-3 berabere kaldı.

Nantes ise Lille karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Lyon, evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 30 gol atıp 16 gol yedi.

Nantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Nantes, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.