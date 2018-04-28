Lyon - Nantes sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Lyon, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Nantes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Lyon 69 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Nantes 46 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Lyon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nantes, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 121 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Nantes sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Lyon son hafta oynanan Nice maçında 3-3 berabere kaldı.

Nantes, Lille karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Lyon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lyon, kendi sahasında 30 gol attı, 16 gol yedi.

Nantes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Nantes, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.