Lyon - Troyes maçı heyecanı

Fransa Ligue 1 maçında Lyon ile Troyes, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Lyon 72 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Troyes 32 puanda ve 18. sırada. Lyon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Troyes son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lyon kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.80, Troyes sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Lyon son haftadaki Reims müsabasında 4-1 yenildi.

Troyes ise Marsilya maçında 1-1 berabere kaldı.

Lyon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lyon, kendi sahasında 32 gol attı, 16 gol yedi.

Troyes, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Troyes 14 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.