LGS'ye günler kala öğrenciler ne yapmalı?

LİSEYE Geçiş Sınavı (LGS) için artık sayılı günler kaldı. Sınava girecek öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan birini de “Sınava son hafta kala ne yapmak gerekiyor?” oluşturuyor. Son haftayı yeni konuları öğrenerek mi yoksa konu tekrarı ve deneme testleri geçirerek çözmek gerekiyor?

Gazete Habertürk'ten Bürde Çakır, bu soruyu rehberlik uzmanlarına sordu. İşte yanıtları:

YENİ KONU ÇALIŞMAYIN

Fen Bilimleri Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt: “Bütün sene boyunca sınava hazırlanan öğrenciler, sınava 1 hafta kala kendilerini yorgun ve bitkin hissedebilir, çalışmalarının yetersiz olduğu ve konuları tamamlayamayacağı hissine kapılıp yüksek düzeyde kaygı yaşamaya başlayabilirler. LGS’ye az bir süre kaldı. Bu sürede adaylarını son tekrarlarını yaparak hazırlık sürecini tamamlamaları gerekiyor. Bu son günler içinde yeni konu çalışmamak gerekiyor. Çünkü öğrenilecek yeni konuları pekiştiremeyecekleri için kafa karışıklığına neden olabilir.”

EKSİK KONULARA BAKIN

Final Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Celil Vardar: “Özellikle beslenmenize ve uykunuza özen gösterin. Perşembe gününden itibaren alışık olmadığınız yiyecekleri yemeyin. Stres yaratacak konuşmalardan, tartışmalardan uzak durun. Ağır bedensel faaliyetlere girişmeyin; örneğin son hafta uzun sürecek ve çok yoracak futbol maçları yapmayın. Eksik konuların üzerinden geçin. Konu tekrarları yapın, daha çok deneme testi çözün. Tekrarlar önemli. Bu size kendinizi daha iyi hissettirir. Sınavla ilgili koşullar üretmeyin. ‘Sözel bölümden şu kadar net yapmalıyım; sayısal bölümden bu kadar net yapmalıyım; hata yapmamalıyım, yüksek puan almalıyım’ gibi koşullar oluşturmayın. Çünkü oluşturulan her koşul sizin için bir tehdit haline gelebilir.”

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