Maan es-Saadi: Kerkükte ABD askerleri görev yapmıyor

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, düzenlediği basın toplantısında, Kerkük'teki güvenlik durumunun her zamankinden daha iyi olduğunu belirtti.
AA'nın haberine göre Saadi, kentte istikrarın sağlandığını ve güvenlik durumunun 16 Ekim'den öncesine nazaran iyi olduğunu belirterek, ''Fidye karşılığı adam kaçırma, araç hırsızlığı ve faili meçhul olaylarının tam olarak önüne geçildi. Kentin rahat bir nefes aldığını hissediyoruz. Çok sayıda şüpheli, araç hırsızlığı şebekesini çökerttik.'' diye konuştu.
Son bir buçuk ay içinde kentte bombalı saldırı ve şiddet olaylarını en aza indirmeyi başardıklarını vurgulayan Saadi, ''Kerkük kent merkezinin güvenliği terörle mücadele polis güçleri, kentin sınırları ise Irak ordusu tarafından sağlanıyor.'' dedi.
Kent merkezi ve sınırlarda Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin dışında hiç kimsenin bulunmadığına dikkati çeken Saadi, ''Kerkük'ün hiçbir yerinde güvenliği sağlama amaçlı Amerikan güçleri bulunmuyor.'' ifadesini kullandı.
Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.
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