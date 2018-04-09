italya’nın Torino kentinde, eski bir postacının evinde 400 kilogram ağırlığında dağıtılmamış posta bulundu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İtalya polisi, adı açıklanmayan 33 yaşındaki eski postacının, maaşı çok az olduğu için dağıtması gereken postaları yerlerine ulaştırmadığını açıkladı.

Geçen yıl işi bırakan eski postacının sakladığı postalara, yoldaki rutin bir arama sayesinde ulaşıldı. Polis, aracın arka koltuğunda 20 santimetrelik bir bıçakla, 70 adet mektup bulduğunu söyledi.

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